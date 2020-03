El drama del futbolista mendocino varado en Italia con su familia

En septiembre del año pasado Mauro Spinelli, jugador de futsal de Cementista, se instaló en Italia para encarar su segunda temporada allí, vistiendo la camiseta de Polisportiva Torremaggiore, y a principios de marzo de este año sus padres viajaron para visitarlo y poder verlo jugar en Europa, pero todo se convirtió en una pesadilla ya que ahora no pueden regresar al país.

La madre de Mauro, Mary Mastropietro, dialogó con MDZ y contó cómo se fueron sucediendo los hechos. "Salimos el 5 de marzo de Mendoza, en un vuelo de Air France. Unos días antes llamé a la compañía para saber si estaban operando normal, porque Aerolíneas estaba suspendiendo los vuelos. Me dijeron que estaban operando normalmente y que no había ningún informe de suspensión, así que salimos".

Mary y su marido Juan llegaron a Roma y se trasladaron al Sur, a la provincia de Foggia, donde vive Mauro. Una vez allí, tras cuatro horas de viaje en un auto alquilado, se enteraron de que el primer partido en el que iban a verlo jugar se había suspendido, como una de las medidas que estaba tomando el Gobierno italiano para evitar la propagación del coronavirus.

El 11 de marzo la OMS decretó la pandemia y rápidamente iniciaron los trámites para reprogramar su vuelta, programada originalmente para el 25 de marzo. "Nos reprogramaron el vuelo para el 20 de marzo, mi hijo se puso a buscar pasaje para volver los tres juntos y consiguió para el día 21 por Aerolíneas Argentinas. Y el 13 de marzo nos llega el aviso de la cancelación del vuelo nuestro y el de mi hijo".

La agencia de turismo en la que adquirieron los pasajes les dijo que ellos no tenían la posibilidad de reprogramar porque la cancelación la había hecho la aerolínea francesa, mientras que Air France respondió que ellos no podían hacer nada porque el Gobierno argentino había tomado la medida de no dejar entrar al país vuelos provenientes de países en riesgo.

Air France forma parte de la alianza Sky Team al igual que Aerolíneas Argentinas, por lo que existe la posibilidad de endosar el pasaje sin que las empresas presenten trabas, sin embargo aún no han tenido novedades. "Nos comunicamos con Aerolíneas y con el Consulado, nos dijeron que tuviéramos paciencia, que todavía no tienen novedades, y que permaneciéramos donde estamos", relató Mastropietro.

Más allá de la incertidumbre por no saber cuándo podrán regresar a la Argentina, los factores que preocupan a la familia son varios. En principio, la casa en la que están parando se la da el club Polisportiva Torremaggiore a Mauro, pero el próximo fin de semana deberían dejarla; en segundo lugar, la plata que se llevaron se les está terminando; y el alquiler del auto lo han ido extendiendo ya que lo necesitarán para trasladarse a Roma en caso de que le confirmen un vuelo de regreso al país.

Además, Mary es hipertensa, tiene problemas de tiroides y teme que se le acabe la medicación. "Mis padres tienen más de 70, yo soy su apoderada, están encerrados y no pueden hacer ningún trámite", agregó.

"Desde el consulado nos piden paciencia, pero ni siquiera figura un vuelo para Italia. Todo es Madrid, EEUU, Sudamérica, pero a Italia nada", cuenta Mary, a lo que su hijo Mauro agrega que "acá no mandan ningún vuelo, no sabemos por qué, si es por miedo, no sabemos el motivo".

Finalmente, Mauro Spinelli cuenta que hoy hablará con el presidente del club para ver si, en el caso de que no puedan regresar esta semana al país, puedan extender su estadía en la casa en la que vive y cumple la cuarentena junto a su familia. "Espero que nos dejen unos días más, porque como está la situación están todos los hoteles cerrados, o funcionando al 50%", cerró.