Sigue la polémica: Molina asegura que Boca sabía de su cirugía

El lateral de Boca Juniors Nahuel Molina emitió hoy un comunicado en el que resaltó que el club "estaba al tanto de la operación a la que fue sometido en una rodilla" y que originó el malestar del presidente Jorge Amor Ameal y de Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, quienes adelantaron que no estaban informados del tema y que es posible que se de inicio a acciones legales.

"El Club Boca Juniors siempre estuvo al tanto de mi situación y de la intervención médica llevada a cabo el día 18 de marzo. Nunca haría algo que fuese en contra del mismo y mucho menos algo en contra de mi salud", aclaró Molina en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de la red social Instagram.

Molina, nacido en la ciudad cordobesa de Embalse, hace 22 años, regresó a Boca en enero pasado luego de haber estado cedido a préstamo en Rosario Central y quedará libre el 30 de junio, dado que no prosperaron las negociaciones que su representante mantuvo con el club para renovar el contrato.

El lateral derecho cordobés fue cuestionado porque según Ameal en Boca no estaban al tanto de la operación a la que fue sometido, algo que ratificó el "Patrón" Bermúdez en una entrevista que concedió hace un par de días a "El Show de Boca" que se emite por Radio Rivadavia.

"Me sorprende la decisión de operarse de Molina, el consejo de futbol no sabia absolutamente nada. Desgraciadamente el pensamiento de Molina y de su representante es muy distinto al de este club", enfatizó el colombiano Bermúdez, uno de los responsables del área junto a otros ex destacados jugadores como Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

Sin embargo, Nahuel Molina aseguró todo lo contrario en el comunicado que subió a Instagram.

"El 4 de marzo junto con mi representante, Leo Rodríguez, hablamos expresamente con Bermúdez a quien le hicimos saber cuál era la situación. Mi médico personal Fernando Macías, quien controla periódicamente el estado de mi rodilla desde hace ya tres años, se comunicó con el doctor Jorge Batista, médico de Boca, para informarle el estado y a partir de ahí decidimos hacer la operación al respecto", añadió el defensor surgido de las divisiones inferiores "Xeneizes".



"En dicho contexto .dijo-, se aclara textualmente que la intervención fue definida de la siguiente manera: se hizo un artroscopia simple donde se constató una lesión parcial del ligamento cruzado posterior que no demandó tratamiento y una lesión osteocondral del condilo interno que fue tratada con forages. La misma fue exitosa y me encuentro recuperando de acuerdo a los plazos indicados para estos casos por el grupo médico".



"Por todo ello quiero reiterar que la institución siempre estuvo en conocimiento de lo realizado y que jamás haría algo que pudiera perjudicar mi salud o los intereses del club al cual pertenezco. Saludos cordiales", concluyó el comunicado de Molina.