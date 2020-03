¿Se retira Pepe Sand? "El coronavirus parece que me va a hacer dejar"

José Sand, el máximo goleador en vigencia del fútbol argentino, está cada vez más cerca del retiro. En medio del parate por la pandemia del coronavirus, el Pepe rompió el silencio y dejó una frase que mantiene atentos a los hinchas de Lanús.

"El fútbol no me pudo retirar y el coronavirus parece que me va a hacer dejar", dijo entre risas en diálogo con radio La Red.

El Pepe finaliza su contrato con el Granate en el próximo mes de junio y, según confirmó, aún no sabe si continuará su carrera en el fútbol profesional.

"Estoy analizando algunas cosas y voy a ver. Estoy más para dejar que para seguir, pero estoy analizando algunas cosas. Estoy por cumplir 40 y tengo que parar un poco", afirmó.

Sand no sólo es el máximo artillero en actividad del fútbol argentino, sino que también es el goleador histórico de Lanús con 129 tantos.

"Cada vez que erro un gol o cada vez que juego mal se me vienen cosas a la cabeza", reconoció el delantero y comentó que "xoy muy estricto conmigo mismo y voy a analizar todo".

Tras 20 años de carrera y luego de conquistar cinco títulos con la camiseta del equipo del Sur del Gran Buenos Aires, el delantero que cumplirá cuatro décadas el 17 de julio cerró: "Estoy pensando mucho y eso me tiene intranquilo. Sé que se acerca".