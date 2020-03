Almeyda aseguró que, por respeto, no volvería a River

Matías Almeyda, ex jugador y DT de River y actual técnico de San José Earthquakes de la Liga estadounidense, expresó no sabe "si volvería a dirigir en el fútbol argentino. No creo que vuelva", en declaraciones al programa radial Súper Mitre Deportivo, y dejó una curiosa frase al ser consultado por una posible vuelta al Millonario.

"Hoy en River hay un entrenador que ha ganado todo y nadie quiere que se vaya. Yo no volvería a ciertos lugares por respeto. Lo único que me quedó pendiente, que ya no voy a hacer nunca, es retirarme en River como jugador", agregó el Pelado, quien se encuentra en cuarentena en San José (California) junto a su familia.

Almeyda, que apenas dirigió a su equipo en las dos primeras fechas de la Liga de Estados Unidos antes de que se suspendiera, contó que lo llamaron de Racing para ser el DT pero que "no quería dejar a la gente que me contrató a mitad de camino".

"El fútbol argentino me encanta, es muy lindo. El día que vuelva lo voy a disfrutar desde otro lugar. Me llamaron de clubes argentinos varias veces, pero yo tenía contrato, fue el caso de Racing", aclaró.

Almeyda consideró que River "estuvo perfecto" en suspender el partido contra Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa de la Superliga. "Los futbolistas nos son payasos", destacó.

Por otra parte, el ex mediocampista de River y la Selección argentina declaró que "estaba dentro de las posibilidades que River pierda en algún momento. Una vez tenía que pasar que Boca le gane a River. Para perder una final hay que llegar".

El nacido en Azul, de 46 años y que como jugador vivió el descenso de River en 2011 y luego lo dirigió en la temporada 2011/12 cuando volvió tras un año en la B Nacional, confesó que "hubiese estado bueno jugar en este River" porque con el nivel actual del equipo de Núñez "no nos hubiéramos ido a la B".

Por otra parte, Almeyda elogió a Leonardo Ponzio al decir que "puede ser un gran entrenador si él quiere, está cargado de experiencia" y recordó a Amadeo Carrizo, quien falleció ayer a los 93 años. "Tengo un muy lindo recuerdo de Amadeo, se fue un pedazo de la historia de River", dijo.

Con respecto al coronavirus, Almeyda reconoció que "en la Argentina están a tiempo de hacer las cosas bien, hay que cuidarse. El mejor remedio que tenemos es estar encerrado. Me gustó ver a todos los partidos políticos juntos".

"Yo no tengo bandera política, pero cuando se hacen las cosas correctas hay que destacarlo. Creo que son buenas las medidas que se tomaron; ahora depende de los ciudadanos", opinó.