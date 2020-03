Tras una polémica, Thiago Silva explicó su regreso a Brasil

El defensor brasileño Thiago Silva explicó hoy que el regreso a su país, proveniente de Francia, "no son vacaciones" y solicitó "conciencia" en la lucha contra el coronavirus que se propagó en el mundo.



"Sabemos que no son vacaciones. Tenemos que concienciarnos con la pandemia que está ocurriendo en todo el mundo. Todos nosotros estamos asustados con eso. Espero que no afecte nuestro regreso (a París)", afirmó Silva en declaraciones a SporTV de Brasil.



Silva retornó a Brasil junto con su compañero, el crack Neymar, y cumplía la cuarentena obligatoria tras su arribo desde uno de los países más afectados en Europa.





"Espero que al final todo esté bien porque las personas se están concienciando de lo que tiene que hacerse. Espero que las playas estén vacías lo más rápido posible y que nos concienciemos de que no son vacaciones", agregó el ex Milan de Italia.



Previamente, Isabele, su esposa, se expresó en las redes sociales sobre la salida de Francia y generó polémica.



"Decidimos salir de París porque la situación era realmente triste. No podía almacenar las cosas, no encontraba nada en los supermercados. Hemos tomado un vuelo a Brasil porque no pude encontrar comida en el supermercado y tenemos aquí más opciones de estar con nuestros hijos, ya que tenemos pileta", manifestó la esposa del defensor del seleccionado brasileño.



Thiago Silva marcó que el mundo transita "un momento de reflexión, de pensar en el prójimo" e instó a los ciudadanos a quedarse en su casa.