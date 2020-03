Suecia 58, la mancha indeleble de la brillante carrera de Carrizo

La gran carrera bajo los tres palos de Amadeo Carrizo, fallecido hoy a los 93 años, tuvo una indeleble mácula en el fracaso del seleccionado argentino en el mundial de Suecia en 1958, cuando el equipo culminó su actuación con una goleada 6-1 ante Checoslovaquía dejando expuesto al gran golero como uno de los "culpables" de aquella decepción deportiva.

Una frase sirve para sintetizar el dolor que le provocaba ese recuerdo a Amadeo: "Me olvido de las pelotas que atajé, pero nunca me voy a olvidar de los goles que me hicieron".

Ese seleccionado, dirigido por Guillermo Stábile, llegó a Suecia como campeón sudamericano en Lima 1957, con la presencia de Antonio Angelillo, Enrique Omar Sívori y Humberto Maschio, quienes luego se fueron a Italia, y contó con figuras como Orestes Corbatta, Pedro Dellacha, Federico Vairo, Néstor Rossi, Angel Labruna y José Sanfilippo, entre otros.

Argentina generó grandes expectativas a la hora de viajar, los hinchas estaban convencidos de que ese equipo iba a Europa para ganar el mundial y no solo quedó fuera en la fase de grupos, sino que además se despidió de la Copa con un doloroso 6-1 contra los checos.

"Stábile estaba poco actualizado en cuestiones tácticas y de preparación física, fuimos a ciegas, no sabíamos nada de los rivales. Un papelón. En Europa el fútbol había avanzado en lo físico y táctico", recordaba Amadeo.

Se perdió en el debut ante Alemania en el Grupo 1 por 3-1, se le ganó a Irlanda del Norte por igual marcador, pero el 15 de junio de 1958 llegó el golpe mortal para el equipo argentino al ser goleado por los checos y quedar fuera del certamen.

"Nos hicieron tres goles iguales, entrando por la derecha de ellos, haciendo el 2-1 sobre Vairo, el mejor "3" de la Argentina, que en Suecia quedó desbordado por el juego veloz del rival", dijo Carrizo agregó.

El torneo, que lo ganó Brasil con la increíble aparición de un joven llamado Pelé, y Carrizo consideraba: "Brasil se preparó mejor y tuvo en varios de los jugadores, Bellini, Nilton Santos y Didí, con experiencia para jugar fútbol bien sudamericano, mientras que la AFA no llamó a Sívori, Angelillo y Maschio"

El 22 de junio el equipo volvió al país derrotado y al llegar al aeropuerto de Ezeiza 10.000 personas aguardaron a los jugadores para insultarlos, escupirlos y arrojarles monedas, fue una noche oscura, desalentadora e impiadosa para todos que fueron tratados como marginales.

Carrizo sufrió luego en cada partido que jugó en "su" River, los hinchas se burlaron de él y quedó fuera durante muchos años del seleccionado.

"Al regresar al país se la agarraron conmigo. En todas las canchas era un 'blanco fijo' de los hinchas rivales. Recién en el 60 pude recuperarme anímicamente", dijo el ex arquero.

Apenas una mancha en una trayectoria llena de logros y brillantez, el notable Amadeo ahogó cientos de gritos del gol con sus enormes manos, pero no pudo apagar ese amarga sensación que le dejo en el alma aquel, su primer y único Mundial.