Nuevo caso positivo de coronavirus en el mundo del fútbol

El presidente de Internacional de Porto Alegre, Marcelo Medeiros, confirmó hoy en su cuenta en la red social Twitter que se contagió de coronavirus y que, siguiendo los protocolos, se mantendrá "en aislamiento por los próximos 14 días".



"Amigos y amigas, recibí el resultado del test que confirma que estoy con Covid-19", comunicó el dirigente de 59 años.



El funcionario se sometió a un examen el lunes, cuando empezó a sentir fiebre y dolor de cabeza, aunque ahora, conocido el resultado del estudio, ya no presenta síntomas.

Agradeço as centenas de mensagens que recebi nos últimos dias – não só de toda a nação Colorada, mas de pessoas do Brasil inteiro. Com serenidade e colaboração, vamos enfrentar esse desafio juntos! — Marcelo Medeiros (@medeirosinter) March 20, 2020





Además, el directivo afirmó que "se tomaron todas las medidas preventivas con familiares, amigos y demás miembros del club", para evitar posibles contagios.

Estamos juntos no pensamento positivo e desejamos a sua pronta recuperação! https://t.co/xYtRkO5hYH — Sport Club Internacional (de uD83CuDFE1) (@SCInternacional) March 20, 2020



En Inter de Porto Alegre está el técnico Eduardo Coudet y juegan Víctor Cuesta -ex Independiente-, Renzo Saravia -ex Racing-, Andrés D'Alessandro -ex River Plate-, Damián Musto -ex Rosario Central- y Martín Sarrafiore -ex Huracán-.



Brasil suspendió todos sus torneos de fútbol y es el país latinoamericano con mayor cantidad de infectados con Coronavirus: hasta el momento se contabilizan 819 casos.