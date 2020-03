Sorpresa en Godoy Cruz: Sciacqua pasó la escoba y limpió al Morro

Mario Sciacqua recibió el apoyo de los dirigentes de Godoy Cruz para continuar en el cargo y tras su confirmación tomó una sorpresiva medida pensando en los partidos con Vélez, el próximo miércoles, y Newell's, el domingo, ambos de visitantes. En la lista de concentrados para los citados duelos no aparecen el Morro García, Juan Andrada, Tomás Cardona y Agustín Manzur.

La noticia causó revuelo en el mundo bodeguero teniendo en cuenta que el delantero uruguayo es el principal referente, y capitán, del equipo. Las declaraciones formuladas por García tras la derrota con Boca, cayeron mal y no lo tendrá en cuenta, al menos, por estos juegos.

A eso, según rumores, se le suma una acalorada discusión entre ambos luego del partido con Unión. De ese cruce también fue protagonista Tomás Cardona, otro de los que no aparece en la lista. Ante esto, los únicos "referentes" que viajan serán Rodrigo Rey y Danilo Ortíz, que todavía no ha disputado minutos desde su retorno al Tomba.

#PrimeraDivisión ??



Estos son los concentrados por el entrenador para visitar a Vélez. #VamosTomba uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/x7qMbhyaCM — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) March 2, 2020

Sciacqua sabe que estos dos partidos podrían condenarlo y esta mañana, en conferencia, avisó que se vendría un golpe de timón importante: "Me contratan para tomar decisiones y no son volantazos, necesitamos tener un equipo intenso, que presione, ataque. Necesitamos jugadores dinámicos, que seamos un equipo intenso y no colgarnos del travesaño".

El miércoles, en Liniers, se sabrá si la decisión tomada dio sus frutos o si el error, le cuesta el puesto.