Ameal, duro contra Angelici y cansado del "tema Maradona"

Cada vez que habla Jorge Ameal, no se guarda nada cuando tiene que referirse a la gestión de Daniel Angelici. El presidente de Boca expresó que si se revelan desmanejos en la auditoria irán sin dudarlo hasta las últimas consecuencias.

"Iremos al Tribunal del club y a la Justicia si es necesario. Si se descubre que hubo dolo, vamos por todo. Creo que en dos meses más tendremos los resultados y haremos una conferencia para informarle al socio el estado del club que recibimos", expresó.

Ameal, quien asumió el cargo en diciembre pasado, derrumbó la creencia sobre el óptimo estado económico y financiero de Boca construida en ocho años de gestión de Angelici: "Encontramos el club de la fantasía, todo el mundo repetía como si fuera verdad que estábamos bien en lo económico, que teníamos 20 millones de dólares en los Estados Unidos, pero todavía no los encontramos y lo seguimos buscando. Eso no existió".

Luego, intentó dar por terminada la polémica con Diego Armando Maradona, tras admitir que lo "cansó" el tema relacionado con el homenaje que recibirá este sábado en la Bombonera. Después de un nuevo capítulo hace 48 horas, con el destrato del astro ("No es Ameal, es 'Amear'. No lo conozco"), el máximo dirigente de Boca concluyó: "La verdad, el tema ya me cansó".

"Es Amear. No lo conozco de ningún lado. No sé si ordeñaba vacas ¿Quién le pidió una plaqueta para Maradona? ¿Sabés dónde se la puede meter?", Maradona y sus fuertes declaraciones contra Ameal. pic.twitter.com/0RhUHifoTO — TyC Sports (@TyCSports) February 29, 2020

"Es lógico que se hable tanto porque Maradona es un ídolo de Boca y del país. Es un grande y lo que habló últimamente no modifica nada. Seguramente los hinchas le van a dar el sábado el recibimiento que se merece y las secretarías correspondientes le harán un homenaje en nombre del club", sintetizó.

El directivo recordó luego el origen del problema con Maradona: "No me gustó lo que dijo antes de las elecciones ("No saben nada de política, tienen cero gestión, (Ameal) fue el peor presidente de la historia") porque todos tenemos familia. Creo que estuvo mal asesorado y algunos lo llevaron a eso".