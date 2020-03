La sorprendente confesión de Soldano: ¿volvería a jugar de 8?

Franco Soldano, delantero de Boca Juniors, dijo que le está "muy agradecido" al ex entrenador xeneize, Gustavo Alfaro, quien lo llevó al club de la Ribera, al tiempo que no dudó en afirmar que "volvería a jugar de 8 y hasta de 4 si el técnico me lo pide".



"No me gusta entrar en polémicas, ni con Alfaro ni con su cuerpo técnico. Yo le estoy muy agradecido. Contra River aquella vez me pidieron que haga una función y tratè de cumplir", sostuvo el atacante ex Unión de Santa Fe.



Soldano se refirió así a las declaraciones de Alfaro, quien el martes rompió su prolongado silencio tras dejar el cargo de DT de Boca en diciembre pasado, y se refirió a temas polémicos como el planteo defensivo que su equipo presentó ante River en el empate sin goles en el Monumental, el 1 de septiembre pasado.





"Por supuesto que volvería a jugar de 8 y de 4 por Buffa (Julio Buffarini) también", señaló Soldano entre risas en diálogo con Fox Sports.

"Por supuesto que volvería a jugar de 8 y de 4 por Buffa (Julio Buffarini) también", señaló Soldano entre risas en diálogo con Fox Sports.





En cuanto la suspensión del fútbol por la pandemia de coronavirus, Soldano expresó que "nos estamos acostumbrando, acatando las ordenes y lo que sea para mejor. Hoy el 'profe' (Damián Lanatta, preparador físico de Boca) nos mandó doble turno. Me vine a Sunchales, a mi ciudad, en donde tengo aire libre y pude salir a correr y hacer un trabajo intenso".



"Después le paso el trabajo al 'profe' en una APP. Es una situación atípica, pero somos profesionales y hay que hacerlo. Es una situación muy difícil para todos. Donde estoy veo una ciudad vacía y está bien, hay que cuidarse porque esta situación -en el mundo- modificó todo", agregó.

"NO NOS PESA QUE LOS DIRIGENTES SEAN EX JUGADORES DE BOCA"#FOXRadio | Franco Soldano comentó sobre la figura de Riquelme dentro del club. pic.twitter.com/fXSTcQ3UMx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 18, 2020





En cuanto a su futuro, Soldano dijo que "en junio vence mi préstamo con Boca y hay una opción de compra. Hay tiempo y lo dejaré en las manos de la gente que maneja estos temas. Confío en ellos, a mi no me gusta meterme en esas cosas. En este tiempo no me puse a pensar en eso, solo en el presente y en la obtención del campeonato".



Soldano, de 25 años, llegó a Boca en julio del año pasado a préstamo del Olympiakos de Grecia, que es el dueño del sesenta por ciento de su pase. A principios de este año, con la llegada del entrenador Miguel Angel Russo, se ganó la titularidad en Boca, para formar una dupla en la ofensiva junto con Carlos Tevez.