El jefe de Ferrari habló del futuro de Vettel: "Está en sus manos"

El jefe de la escudería Ferrari, Mattia Binotto aseguró que han iniciado las conversaciones para renovar al piloto alemán Sebastian Vettel, si bien cree que el inicio del Mundial, cuando pase la crisis del coronavirus, será clave para el futuro de este acuerdo.



"Vettel está en muy buena forma. Creo que está concentrado. Él sabe que necesita hacerlo bien. Es un momento clave de su carrera, porque lo que sea que haga al comienzo de la temporada será importante para su renovación. Está en sus manos", aseguró Binotto en declaraciones a 'f1.com'.



Así, desveló que Ferrari y Vettel están ya discutiendo un nuevo contrato. "Es importante que lo abordemos pronto. No es algo que dejar para el final de temporada. Es importante para él y para nosotros tener claridad lo antes posible. Con suerte se hará pronto", vaticinó.





"Creo que está muy motivado. El año pasado fue importante para él. La actuación de Charles lo tomó por sorpresa. Ya no es el caso, él sabe dónde está el punto de referencia y sabe lo que debe hacer, así que creo que se ha preparado muy bien. El año pasado trató de entender lo que salió mal y asegurándose de que le vaya mejor ahora", comentó sobre el alemán.



Por otro lado, sobre la pandemia del coronavirus y lo que está afectando a la F1, no sólo por retrasar el inicio del Mundial sino por poder afectar a los cambios deportivos y técnicos previstos para el 2021, cuando debía inicarse una "nueva era" en la Fórmula 1, tiene las cosas claras.



"La salud de nuestros empleados es importante. Es nuestra máxima prioridad. Logramos ir a Melbourne, a pesar de que no fue fácil para nosotros estar allí. Más que eso es lo que está sucediendo en Italia, lo que nos preocupa. Expresamos nuestra solidaridad a toda nuestra gente aquí", comentó.



"Esperamos poder volver a correr lo antes posible, una vez que las condiciones sean las correctas. Por nuestra parte, estamos listos para apoyar a la F1 y la FIA en esta fase delicada situación", aseguró al respecto.



Binotto cree que deben estar serenos y recargar pilas. "Esto servirá para llenarnos de energía y luego apretar en los próximos meses, cuando tendremos que enfrentar dos desafíos al mismo tiempo, el de 2020 y el de el proyecto 2021", manifestó.



"Tendremos una conferencia telefónica con todos los otros equipos, F1 y FIA para discutir la situación y el impacto. Debemos evaluar cuidadosamente cada aspecto y ver si realmente se puede posponer posiblemente la introducción de las nuevas reglas técnicas de 2021. Ferrari está listo para asumir la responsabilidad que tiene en su elección", concluyó.



En cuanto a los test de pretemporada que sí tuvieron lugar, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aseguró que fueron bien, aunque de nuevo Mercedes estuviera por delante. "En Mercedes hicieron un gran trabajo, por lo que debemos reconocer lo que hicieron. Por nuestra parte, dirigimos la dirección de nuestro proyecto en una dirección diferente en comparación con el pasado. Normalmente, cuando haces eso, inicialmente puedes perder algo de terreno, pero con suerte eso te dará más desarrollo potencial para el futuro", concluyó.