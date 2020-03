Maradona le agradeció a Marchi: "Banco a muerte la determinación de parar todo"

View this post on Instagram

Quiero agradecerle de corazu00f3n al Turco Sergio Marchi, titular de Futbolistas Agremiados, por cuidar a todos los jugadores del fu00fatbol argentino, y ponerse en contacto conmigo para conocer mi opiniu00f3n y mi estado de salud. Yo siempre estuve del lado del jugador, no importa el club o el deporte que practique. Y banco a muerte la determinaciu00f3n de parar todo, por lo menos hasta el 31 de Marzo. Paremos la pelota muchachos, paremos todo, quu00e9 estamos esperando?