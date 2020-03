Escándalo en la Premier: rompió la cuarentena para jugar un partido con sus amigos

Mason Mount, una de las jóvenes promesas del Chelsea, fue fotografiado saltándose la cuarentena y jugando un partido de fútbol en el centro de Londres, pese a que su compañero Callum Hudson-Odoi dio positivo en coronavirus.

Al inglés, que participó en el picadito junto a Declan Rice, del West Ham United, le ha recordado el Chelsea sus responsabilidades, según ha publicado la prensa inglesa.

Después del positivo de Hudson-Odoi, ningún otro jugador ha dado positivo, pero los jugadores tenían que pasar un periodo de cuarentena que Mount se saltó.

No es el caso de Rice, quien al no haber estado con ninguna persona que hubiese contraído el coronavirus tenía libertad para no estar en cuarentena.

EXCLUSIVE: Chelsea fury as Mason Mount leaves self-isolation for park kickabout with Declan Rice #coronavirus https://t.co/GuzkIMxi8q pic.twitter.com/ThYJ0yaWsA — Mirror Football (@MirrorFootball) March 15, 2020

"Llevé a mi hijo de 14 años allí para una sesión de entrenamiento. Vimos un auto que parecía un poco llamativo y nos preguntamos de quién era. Luego vino otro con tres o cuatro personas adentro. Mi hijo reconoció a Mason Mount como el conductor. Jugaron un partidito de cinco o seis por lado. Declan Rice también estaba jugando. Llevaban mascarillas, pero no era obvio si las usaban para proteger a otras personas o para que no los identificaran. Cuando volví al auto pensé: ‘Espera. Tenemos a alguien en público que es compañero de equipo de Callum Hudson-Odoi, que en realidad tiene coronavirus’. Parecía que ninguno de ellos estaba tomando la situación muy en serio. Me imagino que sus clubes estarán horrorizados”, relató un testigo al Daily MIrror.