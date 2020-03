El picante mensaje de Marchi a River por no presentarse

Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), se refirió a esta postura de River, por no jugar con Atlético Tucumán, de Leonardo Ponzio, su capitán, y tuvo una fuerte respuesta.

"Hay que terminar con River si, River no... Hay que discutirlo en otro momento eso. Si jugó, si no jugó, si cerró el estadio, no es lo más importante que está pasando... No podemos tomar decisiones individuales. Si cada uno hace lo que se le antoja esto es un caos. La medida tiene que ser solidaria y organiza", afirmó Marchi.

Y siguió: "Para nosotros son todos iguales. No podíamos parar la fecha porque un caprichoso quiere determinada cosa en dos horas, cuando nosotros teníamos un montón de equipos ya jugando. Es dejar tirado a los más débiles".