Del Potro, en cuarentena, pidió "cuidarnos entre todos"

Queru00eda saludarlos y contarles que despuu00e9s de casi dos meses en Miami por la rehabilitaciu00f3n de la rodilla, esta mau00f1ana tempranito pude volver a casa ud83cudde6ud83cuddf7. Ya estoy cumpliendo con la cuarentena como corresponde. Intentaru00e9 seguir la recuperaciu00f3n lo mejor que se pueda. Es muy importante cuidarnos entre todos. Cumplir con la cuarentena, hacerle caso a las indicaciones de los especialistas, tener empatu00eda y ser responsables. Es un momento especial, u00fanico, que necesita de todos. Quiero agradecer al comandante del vuelo de @aerolineas_argentinas que llegu00f3 esta mau00f1ana. A toda su tripulaciu00f3n, gente que trabaja poniendo en riesgo su salud, y muchos de ellos encima lo hacen a voluntad. Gracias por los cuidados y la buena onda durante el vuelo. Tambiu00e9n quiero mandarles un abrazo fuerte a los mu00e9dicos y profesionales de la salud en este momento difu00edcil. #Yomequedoencasa #QuedateEnCasa . . Early today I arrived home after two months in Miami. Of course, I am already following quarantine at home and will try to go on with my recovery here. It is very important to take care of each other. Please follow the specialistsu0026#39; advice, be empathetic. It is a special, unique moment and we need to give our best. I want to thank the commander of the Aerolineas Argentinas flight that landed this morning in Buenos Aires. Thanks to all its crew for their kindness during the flight. Also, a big hug to the doctors and health professionals during this difficult times.