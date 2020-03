Diego dejó atrás viejos rencores y saludó a Bilardo con un emotivo video

View this post on Instagram

Hoy cumple au00f1os el Narigu00f3n Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y asu00ed y todo fuiste campeu00f3n del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cu00e1maras no me mostraran llorando. u0026#34;No busquen dinero, busquen gloriau0026#34;, nos decu00edas. u0026#34;Porque asu00ed los van a recordar para siempreu0026#34;. Muchas gracias Carlos, feliz cumpleau00f1os!!!