Carta abierta de futbolistas al presidente Alberto Fernández

Algunos futbolistas de distintos equipos publicaron una carta en las redes sociales dirigida a al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, quien sugirió que el fútbol se siga jugando a pesar de que muchas actividades están parando debido al coronavirus.

"Señor presidente: Tomando el fútbol como un deporte de acción social y cultural le solicito sea también pospuesto como ejemplo y se desestime la idea de continuar con el/los torneos del fútbol argentino en todas sus categorías para proteger del posible contagio del COVID-19 a los jugadores, utileros, responsables de las canchas, empleados de mantenimiento, encargados del lavadero, cuerpo médico, cuerpo técnicos, dirigentes y toda persona íntimamente allegada al fútbol y a un plantel, ya que no sólo están en riesgo once jugadores por equipo, esto involucra a muchísima gente. No tomemos el fútbol como un entretenimiento para los que tienen que permanecer aislados, todos los que trabajamos en el fútbol somos seres humanos con hijos, padres, abuelos, etc. Permitan que también nosotros nos aislemos, que ayudemos a reducir la propagación del virus, no seamos posibles enfermos y/o transmisores, no seamos otro circo romano de divertimento de algunos. Espero por favor revea esta situación. Que cada argentino se proteja y esté protegido. Lo saluda atentamente un simple empleado del fútbol", concluye el comunicado mayormende difundido en cuentas de Instagram.