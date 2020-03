El curioso método de Huracán para la conferencia de Damonte

Ante la decisión de jugar a puertas cerradas, el director técnico de Huracán, Israel Damonte, brindó una conferencia de prensa "virtual". Tras el encuentro, el entrenador se dirigió a la sala de prensa y respondió a las preguntas que le hicieron llegar por WhatsApp. "Es diferente, obviamente", explicó el entrenador.

Y agregó: "No quiero hablar del coronavirus pero lo único que me gustaría es que lo que se decida sea rápido y no a último minuto. Se hace difícil jugar sin público".

Sobre el partido, dijo: "Errar el penal fue un golpe duro porque pasamos de poder ponernos 1-0 a favor a estar en desventaja en la jugada siguiente", puntualizó Damonte, quien agregó que la caída lo deja "preocupado" por el rendimiento y el resultado.

"Sentimos ese golpe. Debemos trabajar eso porque ante cada jugada importante que no es a favor nuestro, puede ser un gol en contra. Nos cuesta salir de ahí", explicó Damonte.