Ya lo decía Don Julio: "Todo pasa"

"River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán", avisaba el club el viernes a través de un comunicado en el que anunciaba el cierre de sus instalaciones "siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud" en relación a la pandemia del coronavirus.

Rápidamente llegó la respuesta de la Superliga, con una nota firmada por Marcelo Tinelli, vicepresidente segundo del ente, a cargo de la presidencia. Allí se repudió el accionar de River Plate: "En momentos de incertidumbre mundial por una situación totalmente atípica, en nuestro fútbol no debería haber lugar para posiciones individualistas o unilaterales", expresó entre otras cosas el comunicado, en el que se destacó que las autoridades deportivas y sanitarias de la Nación dieron el visto bueno para que los partidos se jueguen, tomando la prevención de hacerlo a puertas cerradas.

La situación generó polémica y la decisión de River disparó varias reacciones. Diego Maradona, DT de Gimnasia; Fabricio Coloccini, defensor de San Lorenzo; Nicolás Bertolo, mediocampista de Banfield; y Cristian Lucchetti, arquero de Atlético Tucumán, coincidieron con la posición Millonaria al considerar que el inicio de la Copa de la Superliga debió postergarse. Pero todos ellos jugaron.

Leonardo Ponzio, capitán de River Plate, buscó consenso entre los capitanes del resto de los equipos antes de que el Millonario emitiera el comunicado. Si bien la mayoría consideraba correcto lo que pedía el club de Núñez, lo cierto es que por ahora primó la decisión de los dirigentes de no exponerse a una sanción.

¿Agremiados? Bien, gracias. El gremio que nuclea a los futbolistas argentinos se manifestó en la misma línea de la Superliga y de las recomendaciones del Ministerio de Salud, haciendo oídos sordos al pedido de los jugadores.

Que el primero en bajarse a pesar de no encontrar consenso haya sido River Plate no es casualidad. Con River afuera de la AFA desde hace años, Rodolfo D'Onofrio se ha mostrado distante de Claudio Tapia bajo su gestión, por lo que muchos ven esta postura como una estrategia política y una disputa de poderes, más que una decisión sensata pensando en el bienestar de la población. Sobre todo, porque 48 horas antes de emitir el comunicado jugó por Copa Libertadores sin ninguna objeción.

Más allá de las disputas de poderes, lo cierto es que los jugadores, los cuerpos técnicos de todos los equipos y sus familiares están preocupados por la situación.

Una preocupación que en los altos mandos y en el gremio, por ahora, no ha sido escuchada. El show debe continuar. Ya lo decía Don Julio: "Todo pasa".