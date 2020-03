Pese a la postura del plantel, Atlético Tucumán se presentará y reclamará los puntos

Esta tarde a las 17.45 River Plate debería recibir a Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga, sin embargo el plantel Millonario decidió no jugar el partido entendiendo que el torneo no debería jugarse en el contexto de la pandemia del coronavirus, a pesar de que la decisión de la organización sea hacerlo a puertas cerradas para evitar la reunión de multitudes.

Tras el anuncio del club de Núñez, la Superliga emitió un comunicado anunciando que el torneo no está suspendido y que River se expone a sanciones. Del otro lado, Atlético Tucumán se expresó al respecto asegurando que se presentará esta tarde en el Monumental, por lo que seguramente terminará reclamando los puntos del partido.

"Nuestra institución se presentará este sábado a jugar el partido de acuerdo a la programación establecida oportunamente", reza el comunicado del club tucumano.

— Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) March 14, 2020

La decisión del Decano va en contra del deseo de sus jugadores ya que su propio capitán, el mendocino Cristian Lucchetti, aseguró que "nuestra postura es no jugar. No sólo está en juego nuestra salud, sino la de nuestras familias. Lo ideal hubiera sido suspender todo, no se tomaron medidas lógicas", en diálogo con FM94.7.

La Copa de la Superliga comenzó anoche con los partidos Gimnasia y Esgrima La Plata-Banfield y Patronato-San Lorenzo y la medida de River, a contramano de lo que había decidido la organización del certamen (jugar todos los encuentros a puertas cerradas), abre especulaciones sobre una posibles sanción.

Sucede que hasta hoy no existe una disposición que impida jugar por parte del gobierno nacional, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la Superliga ni de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

De hecho, todos esos actores estuvieron de acuerdo con proseguir la actividad futbolística en el país sin público en los estadios para controlar la posible propagación del virus.

Al margen de esa decisión, Lucchetti advirtió sobre la peligrosidad de jugar el partido, al recordar que padece diabetes, lo que lo ubica dentro de los grupos de riesgo para contraer el coronavirus. "Mis hijas me pedían que no viajara", comentó.