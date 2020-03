Palito para River de Víctor Blanco: "Somos respetuosos del reglamento"

El presidente de Racing, Víctor Blanco, dialogó este mediodía con TyC Sports y habló sobre la postura de la Academia con respecto a la confirmación de que se juegue la primera fecha de la Copa de la Superliga ante Aldosivi, mañana a las 20 en el José María Minella, y se expresó sobre la postura de River.

"Racing viaja rumbo a Mar del Plata a las 19 para jugar su partido. Yo voy a hablar por Racing, no por otra institución. Somos respetuosos del reglamento. Nos tocó jugar por Copa Libertadores el jueves y fue con la primera medida que se tomó. No estábamos de acuerdo porque ya teníamos todo armado para recibir visitantes y locales y ahora tenemos que devolver el dinero y es una pérdida tremenda, pero hay que acatar, es el reglamento y no tenemos que mirar lo personal, sino todo lo contrario, el conjunto", expresó en la entrevista.

Algunos futbolistas del conjunto de Avellaneda, como Iván Pillud y Nicolás Reniero, publicaron en las redes sociales un mensaje en contra de que se juegue y pidiendo la suspensión de la fecha. Luego, las historias de Instagram fueron eliminadas.

"No hablé con Iván pero no me consta que esté la historia en Instagram. La postura de no querer jugar es interna porque nunca nos la expresaron. Sé lo profesionales que son en el club, los jugadores están a disposición del club y van a apoyar las decisiones que se tomen. Como también me parece bien que los jugadores de River se sumen a lo que pide el club porque me parece que es lo que corresponde. Cada institución tiene que defender sus intereses", concluyó.