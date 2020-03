Delfino llegó al Monumental, no pudo entrar y suspendió el partido

Germán Delfino, árbitro designado para el partido River Plate-Atlético Tucumán, correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Superliga, se presentó esta tarde en las puertas del estadio Monumental junto con la escribana Marisa Galarza para constatar el cierre de las instalaciones que impidió el desarrollo del juego.

El gerente de infraestructura de River, Germán Pecollo, fue quien le comunicó oficialmente a la escribana la decisión: “Lo único que tenemos es el comunicado oficial de ayer. El club está cerrado a partir de hoy”.

La escribana que estuvo en el Monumental explicó que fue hasta el lugar por pedido de Marcelo Tinelli y agregó: “Está manifestando el señor por qué no se ingresa, debido a la comunicación de ayer. Estamos dejando constancia por qué no se puede jugar el partido. No le dejaron ingresar la utilería".

#CopaSuperliga | Germán Delfino ya está en el Monumental. ¿Qué decisión tomará el árbitro del encuentro? pic.twitter.com/5ZMWc574N3 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 14, 2020

En el lugar sólo algunos periodistas y oficiales de la Policía, además del vicepresidente de Atlético Tucumán. Por el lado de la institución de Núñez se presentaron ante este empleado de infraestructura y dos integrantes de la oficina de prensa-