Coronavirus: ¿Arranca la Copa de la Superliga?

El secretario general de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi, aseguró hoy que la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) arrancará "con normalidad" con el acatamiento de las medidas establecidas por el gobierno nacional sobre el coronavirus.



"La Copa de la Superliga arrancará en tiempo y forma", afirmó el sindicalista sobre el inicio de la competencia, con la programación de esta tarde.



El arranque se dará con Gimnasia y Esgrima de La Plata contra Banfield, a las 19, y continuará en la noche con Patronato de Paraná y San Lorenzo de Almagro, desde las 21.10, todos a puertas cerradas y con prohibición de acceso para la prensa, salvo para quienes posean los derechos de transmisión televisiva.



"Si los médicos mandan la carta puede cambiar todo. Quieren bajarle la persiana al fútbol, entonces hay que hacerlo con todas las actividades del país. Somos comunicadores sociales, hay que tener racionalidad y no hablar sin saber", apuntó Marchi en TyC Sports.



Sus palabras se chocaron con el tuit de Cristian Erbes, volante de Atlético Tucumán, que pidió "suspender" la competencia.



Sin embargo, Marchi sostuvo que no hay que "generar psicosis" porque "no es la primera situación extraordinaria" y la comparó con la Gripe A del 2009, de la cual "todos" se olvidaron.



"Nos apoyamos en los decretos del Poder Ejecutivo y en las medidas del Ministerio de Salud pero estamos evaluando con sentido común. Esto excede la decisión de un dirigente deportivo", argumentó.



Marchi, quien se mostró firme en todas sus intervenciones en las que mantuvo la negativa de suspender la competencia a puertas cerradas, diferenció la situación Argentina con Europa y ejemplificó: "En Italia pasó porque no tomaron medidas a tiempo, empezó en diciembre y no le dieron bola, acá no es así".



Asimismo, adelantó que el martes habrá una reunión para ver "cómo siguen" con las autoridades del fútbol argentino y el Estado.



"Algunos médicos de los equipos se comunicaron pero le pedimos que le pongan la firma y el sello con la matrícula explicándonos por qué no se tiene que jugar", reveló.