Confirmado el primer deportista argentino con coronavirus

El ciclista argentino Maximiliano Richeze anunció hoy a través de su cuenta oficial de Facebook que dio positivo en las pruebas de coronavirus. El anuncio llega un día después de que el colombiano Fernando Gaviria, compañero de equipo, reconociera estar infectado con el virus.

"Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga", anunció Richeze, quien llegó a Abu Dhabi el 27 de febrero y desde hace varios días está en cuarentena en el lujoso hotel Yas Marina, donde se aloja.

"Gracias a dios no tuve sintomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo", agregó en el comunicado emitido.

"Espero que también llegue pronto para mi el momento de abrazar a mi familia... Como siempre digo, estos son nuevos retos que me pone la vida, y de los que voy a salir más fuerte", concluyó.