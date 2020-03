TV: la Copa Libertadores irá por una nueva pantalla

En marzo del año pasado Disney dio un golpe tremendo en la industria del entretenimiento al comprar Fox a cambio de 71.000 millones de dólares, y los cambios que se fueron dando con esta transacción llegaron a las transmisiones del fútbol sudamericano. Es que la gigante del ratón Mickey ya era dueña de ESPN y sumó además las señales de Fox Sports.

Aunque siguen siendo canales diferentes, en el fondo son lo mismo y eso empezará a notarse con claridad en las transmisiones de la Copa Libertadores 2020. Es que a partir de la fase de grupos de esta edición del torneo continental, ESPN se sumará como transmisor oficial, algo que quedó confirmado en las últimas horas.

uD83DuDEA8 BOCA Y RIVER, POR LA GLORIA ETERNA uD83DuDEA8Los gigantes del continente debutan en la Fase de Grupos y podrás seguirlos por nuestras pantallas.



?3/3: el Xeneize vs. Caracas (Mariano Closs y Diego Latorre)



? 4/3: el Millonario vs. LDU (Miguel Simón y Diego Latorre)



*EXCEPTO CHILE pic.twitter.com/oHqfxmr0O5 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 29, 2020

Por ejemplo, Caracas-Boca irá el martes a las 21.30 por Fox Sports, mientras que el debut de River el miércoles a las 21.30 visitando a Liga de Quito, se podrá ver por ESPN 2.

Además, se confirmó que en algunas ocasiones habrá cruce de duplas. Mariano Closs y Diego Latorre serán los encargados de relatar/comentar el partido de Boca por Fox, mientras que Miguel Simón/Diego Latorre lo harán con River en ESPN. El otro cruce se dará en el duelo entre Racing y Estudiantes de Mérida: el partido irá por Fox Sports con los relatos de Closs y los comentarios de Quique Wolff.

Así será la transmisión de la primera fecha de la Libertadores

Martes 3 de marzo

19:00 Defensa y Justicia (Argentina) vs. Santos (Brasil) ESPN & ESPN Play

19:15 Inter (Brasil) vs. Universidad Católica (Chile) Fox Sports 2

21:20 Atlético Paranaense (Brasil) vs. Peñarol (Uruguay) ESPN & ESPN Play

21:20 América de Cali (Colombia) vs. Gremio (Brasil) ESPN2 & ESPN Play

21:30 Caracas (Venezuela) vs. Boca Juniors (Argentina) Fox Sports

21:30 Independiente Medellín (Colombia) vs. Libertad (Paraguay) Fox Sports 2

Miércoles 4 de marzo

19:00 Barcelona (Ecuador) vs. Independiente del Valle (Ecuador) ESPN & ESPN Play

19:15 Tigre (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil) Fox Sports

19:15 Jorge Wilsterman (Bolivia) vs. Colo Colo (Chile) Fox Sports 2

21:20 Delfín (Ecuador) vs. Olimpia (Paraguay) ESPN & ESPN Play

21:20 Liga de Quito (Ecuador) vs. River Plate (Argentina) ESPN2 & ESPN Play

21:30 Junior (Colombia) vs. Flamengo (Brasil) Fox Sports

21:30 Guaraní (Paraguay) vs. Bolívar (Bolivia) Fox Sports 2

Jueves 5 de marzo

19:00 Estudiantes Mérida (Venezuela) vs. Racing (Argentina) Fox Sports 2

20:50 Binacional (Perú) vs. San Pablo (Brasil) ESPN & ESPN Play

22:55 Alianza Lima (Perú) vs. Nacional (Uruguay) ESPN & ESPN Play