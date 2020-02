Pablo Pérez rompió el silencio tras su salida de Independiente

Pablo Pérez, ex mediocampista de Independiente, se refirió a su salida del club, tras la rescisión de su contrato y oficializar de su regreso a Newell's. "No me fui de la mejor manera. No tuve un año bueno. No rendí como esperaba. Estoy contento tuve un año bueno con mis compañeros, la pasamos bien, me divertí mucho. Pero cuando los resultados no se dan, es difícil hacer un análisis. Me hubiera gustado estar mejor", expresó el jugador.

Además, aseguró que no esperaba que se resuelva así, luego de la expulsión en el duelo con Boca en la Bombonera. "Pensé que seguía. Si bien con Independiente veníamos hablando desde las vacaciones sobre una posible rescisión porque no me podían pagar. Tenía que conseguir una posible salida. Pero en ese momento no se hablaba más. Se ve que el tema de la expulsión revivió eso", afirmó en Fox Sports.

Respecto de esa infracción sobre Jorman Campuzano, aseguró: "Yo juego a full. Voy a todas las pelotas a ganarla. Cuando quise frenar, frené tarde. Por suerte no le pasó nada. Si le pasaba algo a Campuzano, me iba a doler. Menos mal. Si no, me iba a sentir muy mal".

Por otra parte, Pérez se refirió al público Xeneize: "Yo con la gente de Boca voy a estar siempre agradecido. Cuando estuve en el club me trataron bien. La reacción de ellos la respeto. Es un problema de ellos, no mío. Estoy agradecido con ellos. Duele un poco porque jugué varios años. Tengo cariño".

Además, dijo que en Boca vivió "cuatro años maravillosos" y que no podría haberle gritado un gol en la Bombonera. También habló de Carlos Tevez: "Me llevo muy bien. Hemos compartido muchas cosas fuera del club. Vivimos cosas lindas y en momentos malos nos bancamos. Habla muy bien de él. Es una gran persona, tiene un corazón enorme".

Por otra parte, reveló que se lleva muy bien con Lucas Pusineri y se mostró muy conforme con cómo lo trató: "Con Pusineri me saco el sombrero. Fue sincero desde el primer día hasta el último. En poco tiempo le tomé mucho cariño. Es difícil encontrar un técnico que te diga la verdad, que vaya de frente. Le voy a agradecer".

"Me dijo que me bancaba en cualquier situación. El problema mío era con la dirigencia. Me dijo que me iba a respetar cualquier decisión y situación que pase, que no iba a influenciar en el equipo", expresó.

"Si quería, me quedaba. Pero era un problema económico para el club. Había que buscar una solución y hacerlo de la mejor manera. Le conviene al club y me conviene a mí", expresó.

En cuanto al clásico de esta fecha ante Racing, Pérez dijo: "Veo muy bien a Independiente. Tiene mucha química el entrenador con el plantel. Seguramente van a ir en alza. Van a sacar más resultados. Ojalá gane Independiente. Lo voy a desear, voy a hinchar por mis compañeros".

Por último, opinó de Sebastián Beccacece, actual DT de La Academia, con quien tuvo una discusión cuando era técnico del Rojo: "Es un entrenador bárbaro. Tiene que seguir aprendiendo. Como entrenador, en cuanto a lo táctico, es un fenómeno. La tiene recontra clara. Tiene que seguir aprendiendo. Todos nos equivocamos. Con el tiempo, va a ser un excelente entrenador".