Soldano reconoció que lo pudo haber "perjudicado" jugar de "8" en el clásico contra River

El delantero de Boca Juniors Franco Soldano reconoció hoy que lo pudo haber "perjudicado" la decisión del ex entrenador Gustavo Alfaro de ubicarlo en la posición de "8" en el último clásico ante River Plate por la Superliga.



"Puede ser que me haya perjudicado", aceptó Soldano ante la consulta sobre su posición como volante por derecha en el empate 0-0 en el estadio Monumental por la quinta fecha del torneo pero aseguró que no podía "decir que no".

"NO PODÍA DECIR QUE NO A JUGAR UN CLÁSICO EN LA POSICIÓN QUE SEA"#90MinutosFOX - Franco Soldano admitió que tal vez lo perjudicó aceptar la propuesta de Gustavo Alfaro en los Superclásicos pasados. pic.twitter.com/6kQ4HZFC4B — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 6, 2020





"Si jugás de delantero, sos hincha de Boca y te dice de jugar un clásico de 'tres' ¿vas a decir que no? No, te vas a morir por jugar y vas a tratar de hacerlo de la mejor manera", amplió el ex Unión que se prepara para ser nuevamente titular en el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.



"Seguramente cometí errores por el desconocimiento de la posición pero las ganas y el sacrificio no los podía negociar. Uno tiene que acatar órdenes y cumplí con lo que me dijeron", cerró el cordobés, de 25 años.



Por otro lado, el delantero expresó su alegría por el momento que atraviesa en el club ya que disfruta cuando le toca jugar y también cuando no.



"Estoy en el club más grande de Sudamérica y uno de los más importantes del mundo. Disfruto cuando me toca jugar y cuando no", remarcó.