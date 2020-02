Ameal y la polémica final de 2018: "Si yo era presidente..."

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, afirmó hoy que "nunca" tuvo expectativas con la resolución del TAS sobre la final de la Copa Libertadores disputada ante River en 2018.

"Lo dije antes y lo sostengo ahora: cuando se suspende el partido, si yo era presidente, volvíamos a la Bombonera y nos declarábamos campeones y después que lo discuta otro, pero el partido no lo jugábamos", sostuvo Ameal en Radio Rivadavia.

Y agregó: "Se vio que los jugadores de Boca fueron agredidos y eso era determinante para que no se juegue ni en Madrid. Fue demasiado irregular todo. Acá se metió la política partidaria, no intervino solo lo deportivo".

El dirigente aseguró que "con lo del TAS hablaban de 10 o 20 millones de dólares de resarcimiento, pero fue lo mismo que encontramos puertas hacia adentro de nuestra economía. Lo tomamos con normalidad, hablamos con nuestros abogados, pero no vamos a arriesgar dinero".

Con respecto al incidente en la pileta del club, donde se produjo una pelea entre hinchas, comentó: "Lo que sucedió ayer en la pileta fue algo desgraciado. Ya terminó y estamos investigando. Armamos una comisión y estamos tomando precauciones. Pero no fue una pelea entre barras, no hay barras en la pileta".



Finalmente, también opinó sobre la Superliga: "Estoy convencido de que en algún momento se tiene que terminar. En campaña decíamos no a las sociedades anónimas. La Superliga fue el brazo para que lleguen las sociedades anónimas. Debemos tener una AFA fuerte y discutir los temas económicos".