¿Por qué Vélez anotó a Gago para jugar la Sudamericana?

Vélez Sarsfield iniciará esta noche su camino en la Copa Sudamericana y este lunes presentó la lista de buena fe con los 30 futbolistas que participarán del torneo, con la sorpresiva decisión de Gabriel Heinze de incluir en la misma al volante Fernando Gago, quien sufrió una grave lesión en el duelo ante Aldosivi por la Superliga.

Con esta lesión, Pintita suma cinco lesiones graves en los últimos cinco años de su carrera: tres roturas del tendón de Aquiles y dos roturas de ligamentos, una vez en cada rodilla. Por eso su continuidad en el fútbol profesional es una incógnita teniendo en cuenta que ya tiene 33 años.

uD83CuDFC6 Los 30 jugadores de #Vélez que buscarán la gloria en esta edición de la Copa CONMEBOL @Sudamericana.#JuegaVélez pic.twitter.com/nY5M5Hggau — Vélez Sarsfield (@Velez) February 3, 2020

Si bien el futbolista todavía no manifestó nada sobre su futuro, su inclusión en la nómina de jugadores que encararán el certamen continental parece abrirle una puerta a la esperanza de que busque rehabilitarse y así continuar con su carrera.

El parte médico oficial del Fortín indicó un "estiramiento con lesión parcial de la plástica de la rodilla derecha" y sus opciones son dos: fortalecer la pierna para evitar el quirófano -algo no recomendable- u operarse y estar, al menos, seis meses fuera de las canchas.

Por lo pronto, Gago no dio indicios respecto de su decisión, aunque su esposa, la ex tenista Gisela Dulko, pareció también dar una luz de esperanza con un posteo en sus redes sociales: "La vida tiene diferentes capítulos, un mal capítulo no significa el final de la historia".