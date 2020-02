La fuerte denuncia de "ninguneo" que hizo una estrella del Barcelona

No podía callarse. Está harto de que el FC Barcelona le busque una salida desde el año pasado y tiene clavada una frase de Ernesto Valverde: "El tiempo pasa para todos", es la declaración del ex entrenador culé que tanto dolió al croata.

Ivan Rakitic explotó. Pasó por los micrófonos para soltar esa rabia que acumula en los últimos ochos meses y plasmó sus sentimientos: "¿Cómo se siente mi hija cuando le quitan un juguete? Triste. Pues yo igual. Me han quitado la pelota y me siento triste".

"He vivido tiempos malos. Hay cosas que no me han gustado con algún comportamiento y no me lo merezco. Han sido tiempos raros". Sin dar nombres, se pueden dar por aludidos el presidente y la secretaria técnica que intenta manejar Éric Abidal. La indignación del croata viene de lejos. En el fondo de sus palabras se palpa el menosprecio que sintió.

El croata tiene ahora la certeza de que podrá acabar la temporada. Por fin, unos meses de calma aunque no quiso dejar pasar la ocasión para mostrar que su relación con el club no es buena ni normal. Tampoco la más fluida ni la más recomendable para tener un jugador motivado.

Este martirio que empezó con Ernesto Valverde, relegándolo al ostracismo en septiembre. A Rakitic le queda una temporada más de contrato pero hasta el momento no hay acuerdo para renovar ni parece que pueda dar un giro la situación. Cuando termine la temporada tendrá 32 años y el Barcelona hará el tercer intento para quitárselo de encima. (El Confidencial)