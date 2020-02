La impotencia del entrenador que descubrió a Braian Toledo: "¿Por qué tenía que estar manejando?"

El entrenador que descubrió a Braian Toledo y lo tuvo bajo su ala hasta los Juegos Olímpicos Río 2016, Gustavo Osorio, dialogó con el programa No tan millennials de MDZ Radio y expresó su dolor por la muerte del lanzador de jabalina como consecuencia de un accidente en su moto. Además, se mostró enojado ya que consideró que un deportista de élite como él no debería estar manejando.

A la hora de recordar a Toledo aseguró que "fue una persona muy luchadora, con muchas adversidades. Ante las dificultades salió. Todo se hizo en equipo, con la misma empatía, con la misma energía, en silencio, con convicción, con actitud, con disciplina, con conocimiento".

Y destacó que es el mejor lanzador de jabalina que ha dado el país. "Sigue siendo el mejor. Él es el mejor. Fue el mejor en diferentes edades, hasta ahora. El que viene por atrás es mi hijo, y tiene que trabajar mucho para ponerse en ese nivel. Como todos. Braian hacía todo bien y muy rápido, mi hijo es más lento y sus resultados serán más prolongados, somos todos distintos", dijo.

"Fue un hijo más, se crió en casa, era como un hijo mayor".

Luego se refirió al accidente y consideró que "él no tenía que manejar. Yo le enseñé a manejar pero cuando se compró el auto no lo dejaba manejar. No tiene que manejar moto ni auto, él tiene responsabilidades como deportista de élite, tiene que tener alguien que lo lleve y lo traiga. Al volante hay que respetarlo muchísimo. Él no pude manejar. Pero bueno, ya está".

Osorio aseguró que no tenía contacto con Toledo desde que alcanzaron la final en Río 2016, ya que en ese momento dejó de entrenarlo y el atleta comenzó a entrenarse en Finlandia, por lo que desconoce cómo se movía en la actualidad. "Yo hablo de cuando estuvo conmigo. Yo no lo dejaba manejar nada. Ni la bicicleta, porque era loco. Lo iba a buscar yo. En un minuto se te va todo lo que hiciste en años".

Finalmente, Osorio dijo estar "muy triste, muy mal y enojado, ¿por qué tenía que estar manejando?".