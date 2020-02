Gol de Alario y triplete de Calleri en Europa

El delantero argentino Lucas Alario marcó hoy en la victoria de Bayer Leverkusen (Alemania) sobre Porto (Portugal), con Agustín Marchesín, por 3 a 1 como visitante, en la vuelta de los 16avos. de final de la Liga de Europa.



El tanto del ex River y Colón fue a los 10 minutos del primer tiempo y abrió el camino hacia los octavos de final, ya que luego anotaron los alemanes Kerem Demirbay (5m. ST) y Kai Havertz (12m. ST), al tiempo que el malí Moussa Marega (20m. ST) descontó para el local.





En Porto estuvo Marchesín como titular y tuvo una actuación discreta, pero sin responsabilidad en los goles que recibió.



Además, Exequiel Palacios integró el banco de suplentes del equipo alemán, aunque no ingresó.



Con esta victoria, Bayer Leverkusen se impuso por 5 a 1 en el resultado global.



Por otro lado, el delantero Jonathan Calleri (16m. PT, 13m. ST, de penal y 46m. ST) hizo tres goles en el triunfo de Espanyol (España) sobre Wolverhampton (Inglaterra) por 3-2 (3-6 en el global) como local. En Espanyol fueron titulares Matías Vargas (ex Vélez Sarsfield) y entre los relevos se ubicó Facundo Ferreyra (ex Banfield).