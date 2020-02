Maradona echa más leña al fuego: "Pergolini no sabe lo que es la pelota"

Diego Armando Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, dialogó con la prensa luego de la victoria ante Sportivo Barracas para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina y, entre otros temas, volvió a cargar contra la dirigencia de Boca Juniors palpitando su regreso a la Bombonera y se refirió a la presencia de Lionel Messi en el estadio del Napoli.

El próximo 8 de marzo, en la última fecha de la Superliga, Gimnasia visitará a Boca y la presencia de Maradona en el estadio Xeneize ha generado varias suspicacias. Es que el 10 está enfrentado con la cúpula dirigencial, empezando por Juan Román Riquelme y siguiendo con Jorge Ameal, al que el año pasado acusó de ser el peor presidente de la historia del club, y ahora disparó contra Mario Pergolini, vicepresidente del club.

"A la Bombonera la respeto, tengo mi palco… Respeto mucho a la gente de Boca porque me dio todo. No necesito encuesta", comenzó diciendo Maradona ante la consulta sobre su visita a La Boca. "Hay mucha gente que pasás el Río de la Plata y no lo conoce ni la familia. Al menos para ser dirigente hay que tener un poco de estudio”, afirmó Maradona y cerró fiel a su estilo: "Pergolini no sabe lo que es la pelota".

Por otra parte, el 10 fue consultado por la visita de Messi a San Paolo, en el empate de ayer por 1 a 1 entre Napoli y Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League. "Me hubiese gustado enfrentar a Messi", reconoció Diego y explicó que el rosarino "llega al San Paolo cuando el San Paolo está en decadencia. Messi no vivió lo que viví yo, ese es el plus que le llevo a Lío, pero Lío puede jugar tranquilamente en Napoli. No va a poder hacer lo que hice yo, eso aclaremos, pero ojalá tuviéramos nosotros los napolitanos un Messi”, agregó Maradona y expresó que cuando jugaba él, el San Paolo "no estaba endiosado, estaba endiegado".