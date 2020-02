El Pity Martínez endulzó el oído de los hinchas de River

Gonzalo Martínez recordó su pasado en River y aseguró que su salida se debió a lo económico. “Si fuese por mí, me hubiera quedado a vivir, pero la carrera del futbolista es corta y uno no sabe lo que puede pasar el día de mañana”, afirmó a Fox Sports.

El actual jugador de Atlanta United destacó que “había que pensar en la familia”. Además, agregó: “Voy a cumplir 27 años y se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. En el club conseguí cosas que nunca había imaginado y mucho más no iba a poder lograr, entonces pensé en mí y fui un poco egoísta”.



Con respecto al cierre del campeonato, Martínez fue contundente. “Esperemos que se defina este fin de semana para que puedan disfrutar con la gente. Miro todos los partidos y hablo con los muchachos. Me encantaría estar en la tribuna. Lo están haciendo excelente y eso me pone feliz”, manifestó.



El Pity también se refirió al momento del Millonario y remarcó que “hay veces que uno gana y se relaja, por eso la clave es la mentalidad ganadora”. En tanto, elogió a Marcelo Gallardo: “Pasan los jugadores y el equipo sigue funcionando igual o mejor. Siempre se reinventa y saca lo mejor de cada uno”.

Sobre su futuro, el futbolista reconoció su intención de ser transferido. “Estoy tranquilo y me está yendo muy bien. Pasé de tener 110 por ciento de presión a menos 10. Espero tener un buen año a ver si puedo emigrar para otro lado. Tuve ofertas de equipos fuertes de México y algo de Europa”, concluyó.