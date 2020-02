Chimy Ávila: "Mis amigos de la infancia están en una cárcel o un cementerio"

Ezequiel "Chimy" Avila sufrió una durísima lesión en el mejor momento de su carrera. El delantero rosarino del Osasuna se encontraba brillando en su equipo y había despertado el interés de clubes como el Barcelona y el Atlético de Madrid. Sin embargo, se rompió los ligamentos de la rodilla y está en medio de una larga recuperación.

El futbolista aprovechó para contar algunos detalles de su infancia y dejó fuertes declaraciones en el anticipo de una entrevista realizada por Informe Robinson, de España, que saldrá a la luz el próximo jueves.

"He cometido errores en mi vida. He hecho muchas veces el mal. Me acuerdo de mis compañeros de la infancia. El que hoy no está privado de su libertad está en un cementerio", afirmó el Chimy sobre sus años en la Argentina. Y agregó que "me he llegado a decir a mí mismo: 'Qué cerca estuve de ser yo el que estaba en ese cajón'. Yo le pedía de rodillas a Dios que me perdone y siento que Dios me perdonó a mí".

"He cometido errores en mi vida.

He hecho muchas veces el mal.

Me acuerdo de mis compañeros de la infancia: el que no está preso, está en un cementerio".



Ávila se lesionó en el encuentro ante el Levante a fines de enero y, tras ser operado, tendrá una recuperación de entre 6 y 8 meses.