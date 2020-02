El calvario que vivió un ex jugador de la NBA

Hace apenas 15 años el nombre de Ben Gordon relucía como el de uno de los anotadores más prolíficos de la NBA y un pionero para el baloncesto británico del que se había convertido en santo y seña. Eran días de vino y rosas con el jugador londinense ganando premios (Mejor Sexto Hombre de la NBA en 2005) y dinero -más de 84 millones de dólares en contratos NBA- gracias a un baloncesto que le había elevado a los cielos. Pero con el que también descendió a los infiernos.

Así lo ha desvelado ahora en un estremecedor relato en The Players Tribune. En él que el número 3 del draft de 2004 (elegido por los Chicago Bulls) cuenta su lucha contra la depresión y contra sus problemas mentales. Unos demonios que incluso llevaron a hacerle pensar en el suicidio en más de una ocasión.

"Pasé seis semanas en las que no hubo día en el que no pensara en suicidarme. Estaba en el tejado de mi apartamento a las cuatro de la mañana, mirando hacia abajo y pensando 'Voy a hacerlo. Voy a dejar atrás toda esta mierda", recuerda el escolta que también vistió la camiseta de Pistons, Bobcats y Orlando Magic.

"Me había quedado sin carrera, sin identidad y sin familia todo casi al mismo tiempo. Era maníaco depresivo".

Todo se precipitó tras dejar la NBA. La retirada le cayó a plomo sobre los hombros. Un peso que no supo como sobrellevar: "Fue justo después de mi última temporada en la NBA. Me había quedado sin carrera, sin identidad y sin familia todo casi al mismo tiempo. Era maníaco depresivo. No comía. No dormía y ahí es cuando la paranoia y la ansiedad te hacen suyos".

Fue entonces cuando asumió que tenía un problema al que, por fortuna, cada vez más deportistas de élite dan altavoz. Porque, como le ocurrió al propio Gordon, los problemas de ansiedad y depresión pueden afectar a cualquiera. Incluso a esos dioses del deporte que parecen intocables.

"Por extraño que suene, que me arrestaran me salvó la vida. Me arrestaron cuatro veces en cinco meses"

"Las enfermedades mentales afectan a todo el mundo. A cada comunidad, a cada persona. O a ti o a alguien a quien conoces le van a tocar en algún momento. Lo mío no fue de repente, fue un proceso lento y gradual que acabó fuera de control porque no sabía cómo pedir ayuda. Lo tenía dentro pero no sabía qué estaba experimentando. Por extraño que suene, que me arrestaran me salvó la vida. Me arrestaron cuatro veces en cinco meses. Así que el juez me impuso una terapia de 18 meses", recuerda Gordon.

Ese momento fue la clave de la 'resurrección' de un jugador que anotó más de 11.000 puntos en su carrera NBA: "Terapia, hijos de puta. Primero pensé que una pérdida de tiempo. ¿Cómo iba una señora mayor a saber lo que estaba pasando? Me ayudó, me hizo darme cuenta que mi objetivo no tenía que ser la perfección sino la aceptación y la tranquilidad de espíritu. Y sé que para los deportistas profesionales eso puede parecer una chorrada, puede parecer débil. Se nos entrena para pensar así. Casi se nos lava el cerebro. Y si cuento esto es solo porque sé, de verdad que sé, que hay jugadores que necesitan ayuda".