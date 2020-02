Derrota del seleccionado de básquetbol en San Luis

El seleccionado argentino de básquetbol dio un paso en falso esta noche y perdió como local ante su par de Venezuela, por 74-68, en partido correspondiente a la primera fecha del grupo A de la clasificación hacia la AmeriCup (Copa América) edición 2021.



En el estadio Ave Fénix de San Luis, el equipo dirigido por el bahiense Sergio Hernández entregó una actuación desdibujada, sobre todo en el último capítulo, cuando permitió que su rival reaccionase y lo superase con claridad.



Los parciales del encuentro jugado en el escenario de Juana Koslay fueron los siguientes: Argentina 21-20, 35-31, 55-48 y 68-74.



El domingo venidero, desde las 18.00 hora argentina, ambos equipos se enfrentarán nuevamente, pero en el estadio El Poliedro de Caracas.



El conjunto albiceleste, prácticamente sin rodaje y con muy pocas prácticas conjuntas (el plantel recién se juntó el martes pasado en la capital puntana), fue de mayor a menor en su rendimiento.



En el primer período, aún con dificultades en la anotación, el conjunto argentino (sin sus principales figuras que actúan en Europa) defendió con intensidad y se retiró en ventaja por 35-31.



Sin embargo, el elenco 'vinotinto', conducido por el bonaerense Fernando Duró, elevó su nivel en el segundo tiempo y dominó en los distintos aspectos a su adversario: no sólo en el juego sino también en el mental.



Lógicamente, el equipo venezolano tuvo su 'as de espadas' en la tarea del ala pivote Michael Carrera, la figura del encuentro que se jugó a estadio lleno en San Luis.



El jugador del Brose Bamberg de Alemania reunió un saldo de 33 puntos (12-15 en dobles, 2-3 en triples, 3-3 en libres), 13 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en los 25 minutos que estuvo en cancha.



Mientras tanto, el experimentado armador David Cubillán anotó 15 unidades (3-8 en triples), capturó 2 rebotes y repartió 3 pases gol.



El representativo 'vinotinto', que trabajó por espacio de dos semanas en la provincia de San Luis, mostró otro valor destacado en el joven Jhornan Zamora, que terminó con 10 puntos, 5 rebotes y un recupero.



Por el lado argentino lo mejor vino de la mano del interno Roberto Acuña (Gimnasia de Comodoro Rivadavia), quien concluyó con 15 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

Argentina sufrió la reacción venezolana en el último cuarto (parcial de 26-13) y cayó en el Ave Fénix por 74-68. Roberto Acuña con 15 puntos fue el máximo anotador del equipo dirigido por Sergio Hernández. pic.twitter.com/GWiS11QFMr — CABB (@cabboficial) February 21, 2020





En la ciudad de Valdivia, y en el otro encuentro de la zona, el local Chile, dirigido por el argentino Cristian Santander, cayó ajustadamente ante Colombia, por 60-59.



Un doble de Tonny Trocha, a 38 segundos del final, le dio la victoria al conjunto visitante, que tuvo como mejor valor al veterano Stalin Ortiz, con una planilla de 12 tantos y 9 rebotes.



Por la zona D, en San Juan, el local Puerto Rico no pudo con los Estados Unidos, que se impuso por 83-70, en condición de visitante.



El ala pivote Jalen Jones, del Capital City Go Go (de la G-League de la NBA), anotó 16 tantos y tomó 11 rebotes en el conjunto norteamericano.



Mañana, desde las 19.30, en Curitiba, el local Brasil se enfrentará a Uruguay, mientras que desde las 20.30 hora argentina, Panamá se topará con Paraguay. Ambos cotejos corresponden al grupo B.



Por la zona C, en tanto, jugarán Canadá-República Dominicana (en Oshawa) y Cuba-Islas Vírgenes (en La Habana).



-Síntesis-



(68) Argentina: José Vildoza 5, Selem Safar 13, Máximo Fjellerup 8, Facundo Piñero 6, Roberto Acuña 15 (FI) Tayavek Gallizzi 6, Juan Pablo Vaulet 9, Agustín Caffaro 4, Pedro Barral 0, Luciano González 2, Martín Cuello 0, Fabián Ramírez Barrios 0. DT: Sergio Hernández.



(74) Venezuela: David Cubillán 15, Pedro Chourio 4, Anthony Pérez 2, Michael Carrera 33, Miguel Ruiz 2 (FI) Luis Bethelmy 3, Ernesto Hernández 5, Jhornan Zamora 10, Eliezer Montaño 0 DT: Fernando Duró.





Progresión: Argentina 21-20, 35-31, 55-48 y 68-74.



Arbitros: Vázquez (Puerto Rico)-Salgueiro (Uruguay)-Chiconato (Brasil).



Estadio: Ave Fénix (San Luis).