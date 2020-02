Barros Schelotto desmintió haberse querido llevar a Messi

Si bien en los últimos días surgieron rumores de un posible interés de Los Ángeles Galaxy por el delantero de Barcelona Lionel Messi, el entrenador del conjunto estadounidense, Guillermo Barros Schelotto, lo negó rotundamente.

"No hay nada de cierto y nada que acotar. No hubo nada de nada. El hecho de tener cierta relación con él aporta la posibilidad, pero no hubo ningún tipo de acercamiento últimamente", declaró el Mellizo en conferencia de prensa desde Estados Unidos.

Así, el argentino parece ponerle punto final a la posibilidad de que la Pulga pegue el salto a la MLS, algo que incluso el delantero también pareció echar por tierra al alejar los rumores en una entrevista con Mundo Deportivo: "Amo Barcelona, es mi casa".