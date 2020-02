Abidal habló y le respondió con una tajante frase a Messi

Eric Abidal tuvo su primera aparición en público, luego de la entrevista en la que había apuntado contra el plantel por la salida de Ernesto Valverde, declaraciones que habían desatado el enojo de Lionel Messi, capitán del equipo. Desde aquel momento, el director deportivo del Barcelona había optado por el silencio, hasta este miércoles.

El argentino le brindó una entrevista a Mundo Deportivo y volvió a hablar sobre el conflicto con el ex defensor francés: "No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí", sentenció el argentino.

Ante esto, durante la presentación del nuevo refuerzo Martin Braithwaite, Abidal se tomó unos minutos para responder algunas preguntas de los periodistas presentes y habló del cruce con la Pulga.

"He aprendido muchas cosas en pocos días. Los temas internos se tienen que arreglar internamente y no en los medios. A partir de ahí, el futuro dirá", manifestó Abidal.