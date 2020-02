La confesión de Lucas Pratto sobre la final perdida con Flamengo

Pese a las innumerables alegrías que le dio Lucas Pratto a River, contando el gol en la final en Madrid ante Boca, el delantero no deja de acordarse lo sucedido en Lima. El ex-Vélez ingresó mal y fue participe, menor, de uno de los goles de Flamengo.

Sobre esto habló en una entrevista íntima con Federico Bulos donde el delantero se abrió y hasta reveló lo que le dijo Marcelo Gallardo tras perder la final: "Estuve muy mal en el hotel. Cuando llegué al hotel había mucha gente de River adentro, dando apoyo".

"La pasé mal. Te reconfortan con la final anterior. Hice goles importantes, contra el clásico rival. Marcelo me dijo: 'Vos le diste lo más importante a la gente de River en la historia, no tenés que reprocharte nada. Estás ahí y errás porque intentás'", confesó el Oso.

Y continuó con otra revelación: "Lo hablé después con mis compañeros, esto de no haber podido dar una solución rápida en esa jugada. Los vi a todos lejos. No quería tampoco patear por patear, porque estaba en una situación de remate en una parte de la jugada. Después de que pasa un poco todo la volvés a repetir 10 mil veces. Son los primeros días".

"He perdido muchas finales, tuve la suerte de jugar bastantes, y he ganado muchas. La vida nuestra es así. Para nosotros es un estilo de vida, una pasión. Me tendría que retirar si digo que no me duele, es mentira", finalizó.