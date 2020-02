Tras la derrota ante el Dortmund, Neymar explotó contra el PSG

Neymar, que se perdió los últimos cuatro partidos del PSG por una lesión en la costilla, desaprobó el manejo que hizo el club francés sobre su recuperación por una lesión en una costilla. Las quejas llegaron minutos después de que los parisinos perdieran 2 a 1 con Borussia Dortmund, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

"Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que a mí no me ha gustado", dijo el delantero brasileño a RMC Sport.

Neymar, que no pudo jugar en los octavos de final de la Champions el año pasado por una lesión en un pie, marcó un gol este martes pero no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo.

La protesta del crack brasileño se debe a que el club parisino fue muy cauto sobre sus tiempos de recuperación, al dejarlo sin acción durante 17 días.

Es que en PSG aún recuerdan los inconvenientes físicos que sufrió en 2019, además de los problemas que lo mantuvieron al margen de la vuelta de los octavos de final de 2018.

En 2019, PSG desperdició una victoria 2 a 0 conseguida en Inglaterra, al caer 3 a 1 con Manchester United en Francia. Y un año antes había sido eliminado por Real Madrid, al ser derrotado 3-1 en España y 2-1 en París.

"Tuvimos muchas discusiones sobre eso porque yo quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo y al final soy yo quien lo sufre", declaró Neymar sobre las extremas precauciones del cuerpo técnico, que le impidieron recuperar ritmo y llegar en mejores condiciones futbolísticas al cruce con el Dortmund.

"Fue un partido difícil, pero tenemos que hacer lo que podamos en el partido de vuelta. Jugar en casa es lo mejor del mundo, tenemos 90 minutos para hacer algo. Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar", remarcó.

El partido de vuelta de los octavos contra Borussia Dortmund se disputará el 11 de marzo en París.