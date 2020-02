Bullrich contra Hugo Moyano, también por Independiente

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó hoy que sería "opositora" del sindicalista y mandatario de Independiente, Hugo Moyano, en caso de ir a elecciones.

"Por supuesto que me involucraría en una oposición a Hugo Moyano en Independiente, desde que lo sacaron a Javier Cantero que vivo angustiada", reconoció Bullrich en una nota con radio La Red.

Justamente, Bullrich contrató como asesora a Florencia Arietto -ex jefa de seguridad del club durante el mandato de Cantero- en 2018 y en Cambiemos también se encuentra Cristian Ritondo, ex directivo del "Rojo" y ex ministro de seguridad de Buenos Aires.

De hecho, la ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri y ministra de Trabajo con Fernando De La Rúa, comentó que la derrota en el clásico contra Racing (1-0), con dos futbolistas más, fue "una desgracia".

Sin embargo, con el correr de los minutos aclaró: "No sería dirigente ni por casualidad, porque no me siento con posibilidades de estar en el mundo del fútbol. Yo estoy en contra de Moyano".

Independiente tendrá elecciones en diciembre de 2021 y en la actualidad la gestión de Hugo Moyano es cuestionada por los fanáticos, que lo insultaron durante el empate de anoche frente a Arsenal (1-1) como local.