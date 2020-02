La furia de Rondina, DT de Arsenal, tras el empate ante Independiente

El entrenador de Arsenal, Sergio Rondina, se quejó a viva voz en los pasillos de la cancha de Independiente tras el postrero empate logrado por el conjunto de Avellaneda en el quinto minuto de descuento, luego de un tiro libre sancionado por el árbitro Nazareno Arasa de dudosa procedencia, calificando de "vergonzosa" la sanción del juez.



"Es una vergüenza el tiro libre que cobró el árbitro en la última jugada del partido. No hubo falta sobre Alexander Barbosa de ninguna manera. Le regaló el último tiro libre al local, porque parece que no podía perder Independiente", disparó Rondina con las pulsaciones bien altas.

"¿QUÉ COBRÓ? ¿MANCHA? NO PODÍA PERDER INDEPENDIENTE"#SuperligaxFOX - El Huevo Rondina, como loco con el árbitro luego del final del partido. pic.twitter.com/GmoAs9opk4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 18, 2020

"Y cuando le fui a reclamar por eso, no supo que contestarme. Claro, que me iba a decir, si yp tenía razón", puntualizó el "Huevo" Rondina, que simultáneamente también trataba de apaciguar a sus dirigidos más vehementes en la protesta.



Es que en esa acción en que el marcador favorecía a su equipo por 1 a 0 no se observó ninguna infracción contra Barbosa y después Leandro Fernández clavó el tiro libre consecuente contra el palo derecho del arquero Daniel Sappa, que de todos modos estaba muy tirado sobre la izquierda y tapado por la barrera.

ARSENAL ESTALLÓ CON EL ÁRBITRO APENAS TERMINÓ EL PARTIDO#SuperligaxFOX - Nazareno Arasa pitó una falta que el equipo del Huevo Rondina consideró inexistente y de allí llegó el gol del empate para Independiente. pic.twitter.com/Jq8NmgMALr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 18, 2020





Por su parte Arsenal no podrá contar en el próximo juego como local ante Vélez Sarsfield con el desgarrado Juan Cruz Kaprof, mientras que Gastón Álvarez Suárez fue trasladado esta noche al Hospital Fiorito por el traumatismo que sufrió en el rostro al chocar con Fabricio Bustos (le aplicó un rodillazo involuntario) y de los estudios realizados surgió que no había secuelas de ese impacto.



Mientras que en Independiente el mencionado Alexander Barbosa llegó a la quinta amarilla y Leandro Fernández fue expulsado tras sacarse la camiseta luego del gol y recibir la segunda amarilla y consecuente roja, por lo que no podrán estar en Avellaneda ante el Gimnasia y Esgrima La Plata, de Diego Maradona, que será homenajeado con una recepción en el campo de juego que tendrá como anfitriones a Ricardo Bochini, Jorge Burruchaga y Daniel Bertoni.