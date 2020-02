Zidane chocó el auto en Madrid y todo terminó en una selfie

Ignacio Fernández circulaba por Valdebebas el pasado sábado en su coche cuando sufrió un pequeño percance. Este gallego, mueblero de profesión, estaba en Madrid de camino a IFEMA, a una feria de decoración.

Circulaba con su Audi A4 por Valdebebas y al entrar en una rotonda, y tras frenar para ceder el paso a un vehículo que circulaba por ella, otro automóvil le golpeó por detrás.

Era el de Zinedine Zidane, que en ese momento se dirigía a la Ciudad Deportiva. La historia la ha contado en La Voz de Galicia Ignacio, gerente de una tienda de muebles en A Rúa de Valdeorras. Él fue el que rompió el hielo tras bajarse de los coches: "Nada más verlo le reconocí y le dije "me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal".

Para evitar que la situación se alargara ante la presencia de muchos medios de comunicación, Ignacio y Zidane decidieron arreglar los papeles del seguro por teléfono. "Cuando vi que era Zidane me quedé tranquilo, al menos ya sabía que tenía seguro y tenía todo pagado", afirmó en tono de broma. "Le di mi teléfono pero él no el suyo, como me imaginaba", dijo.

Eso sí, antes de despedirse, le pidió un selfie para inmortalizar el momento: "Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane. Y él muy amablemente dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto. También le dije entre bromas que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo".

Tiempo más tarde, Ignacio recibió la llamada del representante de Zidane para arreglar el papeleo pendiente: "Me dijo que Zidane estaba muy agradecido. Tenía prisa porque iba a entrenar y agradeció no haberlo entretenido pidiendo firmas, camisetas o entradas".