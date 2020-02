A seis años de su última pelea, Maravilla Martínez vuelve a boxear

View this post on Instagram

ud83dudc49Hay gente que me dice que soy un grande, que soy un u00eddolo porque siempre me pongo nuevos objetivos... Los idolos no existen, chicos. Detru00e1s del u00eddolo hay una persona normal. Detru00e1s de esa persona normal hay miles horas de trabajo. Yo no soy ningu00fan elegido, ni iluminado. Si yo puedo hacerlo, u00bfpor quu00e9 ustedes no? #Boxeo #Boxing #Motivacion