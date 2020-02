Brilló en Lanús, Racing, sufrió depresión y se retiró para atender una juguetería

Mario Regueiro, ex futbolista uruguayo, contó el calvario que vivió antes de concretarse su retiro de la actividad profesional en 2015, en el mismo club en el que debutó en 1996: Cerro de Uruguay. En el 2010 llegó a Lanús y en julio del 2013 fue fichado por Racing Club por dos años.

El uruguayo, desde su tierra natal, contó detalles de duros momentos personales y familiares que tuvo que atravesar hasta su "gran momento" actual, que lo encuentra atendiendo la juguetería "Toy Feliz"en Montevideo: Con el nombre ("Toy Feliz") le pego, porque yo siempre fui muy simpático, ja".

Regueiro sufrió varias tragedias familiares. En 2011 dos sobrinos del jugador fueron asesinados por un ajuste de cuentas. Luego mientras jugaba en Racing, la hija de su hermana murió en un accidente de tránsito, tras lo cual la mujer de 43 años se suicidó.

"No me olvido que estuve dos años y medio con la depresión y fue muy profunda. Me costó mucho salir, se me hizo muy difícil en su momento y, gracias a Marcelo Roffé y a los psiquiatras que tuve, pude salir de esa situación. Arranqué el tratamiento en la Argentina, estando en Racing, y me hicieron muy bien. Ellos junto a mi familia", expresó el uruguayo en una entrevista con Olé.

Y agregó: "Cuando yo arranqué la depresión no me di cuenta. Una vez que lo pude asimilar ya estaba enfermo. No tenía ganas de salir a la calle, me quería encerrar, tirarme a la cama y ni ver a mi mujer ni a mis hijos. Para mí no fue tan duro, porque, claro, estaba enfermo y no me daba cuenta".

Con ayuda y mucha voluntad, Regueiro pudo salir adelante y superar las barreras. En 2014 retomó su actividad como futbolista en Defensor Sporting y luego en Cerro. "Yo quería que mis hijos me vieran cerrar mi etapa en el fútbol dentro de una cancha y no en una clínica", contó.