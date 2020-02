Tras el mensaje de los "encapuchados", llegó la respuesta de la barra

Tras los fuertes incidentes que se registraron el domingo durante el partido entre Independiente Rivadavia y Atlanta por la fecha 16 de la Primera Nacional, "los encapuchados" emitieron un comunicado en un grupo privado de Facebook en el que explican que ellos son socios y que "para que haya paz tiene que haber guerra".

"Estamos en contra de la violencia, pero si entendemos que para que haya paz tenía que haber guerra. Por eso hicimos este sacrificio", aseguraron en el mensaje. Noticias Relacionadas Incidentes en la cancha: violencia, negocios y resignación

La "declaración de guerra" de los encapuchados que generaron los incidentes

Hoy llegó la respuesta por parte de los Caudillos del Parque tras la "declaración de guerra" de los violentos que protagonizaron el papelón en el Bautista Gargantini.

El mensaje completo de la barra

"Carta abierta al socio, hincha, dirigente y simpatizante de Independiente Rivadavia. Somo a los que esta gente encapuchada que no dio rostro denominan el Monstruo del Parque Sur.

Primer punto: claro que no somos nungún monstruo y solamente lo que llevamos es el folklore, el color y la alegría a las tribunas, somos los que alentamos junto a toda la gente cuando perdemos, somos los que apoyamos lo que hacemos los banderazos, los que hacemos la fiesta, los bailes. Somos LOS CAUDILLOS DEL PARQUE en representación de todos los simpatizantes. Obviamente hay muchos que no están de acuerdo con nuestra forma de hacer las cosas, pero no por eso nos van a tratad de que lucramos con el club, de que hacemos negocios.

Esta gente que golpeó y amedrentó a mujeres, niños y familia, dice que tenemos negocios de $100.000 y demás. Queremos aclarar que esta gente encapuchada está en el día a día del club y está más que claro que tienen vía libre en las instalaciones, ya que las armas estaban adentro del club. Obviamente esta gente lo que quiere es llevar su negocio a la tribuna.

Nosotros realmente lo que queremos es apoyar al club, apoyar a los jugadores. Con desprecio leemos a un viejo conocido de esta Tribuna que sale a decir los huevos de los pibes. Tengamos memoria, él fue jefe, el vendía entradas.

Obviamente 30 personas de tres barrios de resentidos y cobardes que quieren hacer su negocio con droga, armas y demás, no van a apagar tantos años de fiesta, luces y apoyo incondicional que elegimos a nuestro amor que es Independiente Rivadavia.

Invitamos a estos encapuchados a que cualquier diferencia se arregle fuera de la cancha a la que nosotros no pudimos entrar. Esa regla fue para no perjudicar al club, no sean cobardes, no se encapuchen, den la cara. Discutamos, tengamos diferencias, pero no encapuchados cobardemente atacando mujeres, niños y familia.

Hoy empezaron a matar lentamente a Independiente Rivadavia, ustedes son los delincuentes.

Muchas gracias a todo el público azul, a toda la gente que apoya a nuestro club y nos estamos viendo prongo. LCDP (Los Caudillos del Parque)".