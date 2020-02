La "declaración de guerra" de los encapuchados que generaron los incidentes

Independiente Rivadavia estaba disputando el partido por la fecha 16 de la Primera Nacional contra Atlanta, pero cuando promediaban cinco minutos de la primera parte un grupo de encapuchados ingresaron con armas, palos y fakas para que el partido se suspendiera.

La violencia volvió a escena. Los desmanes se habrían producido por una interna en la barra de la Lepra que comenzó cuando asesinaron a Omar Alfredo Jofré -alias "El Camel" en el 2019. El hermano de Omar, Cristián, quien asumió el liderazgo, pertenece al barrio Parque Sur de Godoy Cruz. Los distintos barrios, descontentos con sus manejos, se opusieron a Cristian y el día domingo decidieron irrumpir en la popular sur para derrocar a la barra brava actual.

"Los encapuchados" emitieron un comunicado en un grupo privado de Facebook en el que explican que ellos son socios y que "para que haya paz tiene que haber guerra". "Estamos en contra de la violencia, pero si entendemos que para que haya paz tenía que haber guerra. Por eso hicimos este sacrificio", aseguran.

La carta es casi una declaración de enfrentamiento en la que los "encapuchados" se niegan a identificarse como barras. Aseguran ser hinchas que están en contra de la barra brava y de los "negocios que se generan" alrededor del fútbol. "Nos plantamos ante un monstruo a los que llamamos barras y acá en la Lepra le llamamos "Parque Sur". Nos cansamos de los atropellos, de que en cada partido ellos se lleven alrededor de 100 mil pesos por entradas truchas y otras que le sacan al club. También se apoderaron y sacan plata de los puestos de comidas, del estacionamiento, de la ropa oficial del club y de la droga que se maneja dentro de nuestro estadio. Nosotros ayer le gritabamos a la gente lo siguiente: "el que se crea barra brava o de Parque Sur que se vaya afuera", dicen a través de la carta.

Los hechos de violencia ocurren en un clima enrarecido en la Lepra, con elecciones a la vista y otros hechos confusos. Los encargados del operativo explicaron a MDZ Radio que las armas "no ingresaron" cuanto se hicieron los controles, sugiriendo que todo fue premeditado y que hubo movimientos antes. La dirigencia de Independiente sugirió lo contrario: que pudo haber poca custodia cuando ingresó la barra.

El comunicado completo:

"Somos nosotros, "los encapuchados". Antes que eso queremos informarles que somos socios del Club Sportivo Independiente Rivadavia. Algunos somos socios plenos, otros vamos a la platea cubierta y otros a la popular. Somos hombres y mujeres que estamos atrás de esto. A nosotros nadie nos regala entradas y somos personas que trabajamos, tenemos familias, hijos, madres padres que nos esperan al regresar a la cancha. Queríamos informarles que lo que pasó el día domingo 9 de febrero no fue un enfrentamiento de barras bravas como dicen. Esto que pasó lo hicimos por el club.

Nos plantamos ante un monstruo a los que llamamos barras y acá en la Lepra le llamamos "Parque Sur". Nos cansamos de los atropellos, de que en cada partido ellos se lleven alrededor de 100 mil pesos por entradas truchas y otras que le sacan al club. También se apoderaron y sacan plata de los puestos de comidas, del estacionamiento, de la ropa oficial del club y de la droga que se maneja dentro de nuestro estadio. Nosotros ayer le gritabamos a la gente lo siguiente: "el que se crea barra brava o de Parque Sur que se vaya afuera".

Nunca pensamos en hacerle daño a nadie más que a estos ratas que se dicen llamar hinchas. Nuestra intención nunca fue alejar a las familias de la cancha. Al contrario, la idea es que ahora vayan sin miedo a que les roben y los maltraten cuando los de este barrio pasan al lado de ustedes. Ayer y hoy nos jugamos nuestra vida y la de nuestras familias por decirle basta al negocio de la barra. No queremos más negocios, queremos que esa plata quede en el club.

Esas banderas que quemamos estaban manchadas de sangre y pagadas con la plata que le robaron a la institución. Estamos enfermos de Lepra e hicimos esto por el bien del club.

Queremos pedirles disculpas a las familias y a los niños que tuvieron que vivir esto. No encontramos otra manera que la violencia para sacarlos. ¿Cómo se puede tratar con un tipo y sus matones armados? Digannos porque nosotros no supimos como hacerlo. Muchos de nosotros dejamos por miedo la popular y algunos terminaron en el hospital por oponerse. Estamos en contra de la violencia, pero si entendemos que para que haya paz tenía que haber guerra. Por eso hicimos este sacrificio. La Lepra no tiene capos, no tiene jefes. Son todos pibes que van al frente y que quieren un club social".