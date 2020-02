Real Madrid le ganó el clásico al Atlético y se afianza en la cima

El Real Madrid se llevó el derbi de la capital gracias a un gol de Karim Benzema en la segunda parte (1-0) que sirve a los merengues para consolidar su condición de líder, meter presión al FC Barcelona, y ganar -siete años después- al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu en un partido de Liga.



Siete años llevaba el Real Madrid sin derribar a su vecino en casa. Este sábado puso fin a la excelente racha de los colchoneros, que habían cogido cierto gusto a jugar en Chamartín. El gol de Benzema resolvió un partido que tuvo de todo. Dominio visitante en el primer acto y mejoría merengue en el segundo. Los cambios fueron clave en el devenir del choque.

El gol de la victoria lo hizo Benzema

Pese a vivir en momentos diferentes, unos en la cresta de la ola y los otros cuestionando el estilo y aumentando las dudas, fue el Atlético quien tuvo la sartén por el mango en el acto inicial. Los de Simeone gozaron de hasta tres ocasiones claras para batir a Courtois, pero ni Correa, ni Vitolo, ni Morata pudieron abrir el candado del belga.



La más clara fue la del argentino, que desperdició un mano a mano con el exterior de su bota, pero también Vitolo mandó a córner un disparo franco desde el corazón del área. Los de Zidane, agolpados en la zona ancha, se adueñaron del balón de manera intrascendente. La apuesta del técnico francés -la misma que en la Supercopa- no dio resultado.



Los de Simeone fueron a más e hicieron más daño buscando la espalda a Varane y Ramos con la velocidad de Morata. En uno de esos balones largos pidieron penalti de Casemiro al ex delantero del Real Madrid. El contacto fue insuficiente para el árbitro, que decidió no pitar nada. Ni tan siquiera acudió al VAR para salir de dudas.



Era evidente que Zidane necesitaba tocar un par de teclas para darle la vuelta al partido, sobre todo para frenar la sorprendente comodidad que tiene el Atleti para jugar sin protagonismo. Y lo hizo. El técnico del Real Madrid dejó a Valverde, uno de los mejores, y también a Casemiro, pero sentó a Kroos e Isco para dar intentar percutir por banda.



LOS CAMBIOS CAMBIAN EL PARTIDO.



Todo giró en el descanso. Zidane se bajó de la burra y desarmó el centro del campo para dar paso a Vinicius. El brasileño -sin acierto como siempre de cara a gol- fue el único que se atrevió a encarar y su regate dio mucha mordiente a los blancos. De hecho, la jugada del gol nació en sus pies antes de que Mendy entregase un caramelo a Benzema.



La conexión francesa sacó rédito para el trece veces campeón de Europa. Mendy se hartó de cuestionar a Vrsaljko y su centro fue rematado por Benzema, que apareció en el área como una exhalación. El gol fue de delantero centro, un remate que recordó a Hugo Sánchez o Van Nistelrooy. Un chispazo al primer toque que apagó la efervescencia rojiblanca.



En el Atleti, el plan se desvaneció con el adiós de Morata, que tuvo que ser sustituido por lesión. El canterano del Madrid dejó huérfano a los suyos en los metros finales y la hoja de ruta reclamó el protagonismo de un Lemar que sigue lejos de su mejor nivel; y de un Carrasco que redebutó tras su vuelta a la capital año y medio después.



Nada. Agua. No hubo opciones para un Atleti que se quedó sin argumentos antes la solidez del Real Madrid. En total, 21 partidos sin conocer la derrota, liderato hormigonado y victoria moral ante el vecino que se había acostumbrado a salir sonriente del Bernabéu. El derbi de la capital vuelve a ser de color blanco.