Preocupación en el Moto GP por la salud de Marc Márquez

Claudio Costa, durante años el responsable médico del Mundial de velocidad, y por tanto con amplia experiencia, ha hablado de las complicaciones a las que se enfrenta Marc Márquez en la recuperación del húmero derecho tras ser operado el pasado jueves en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

La aparición de un foco infeccioso en el hueso hace que el doctor Costa vuelva a mostrar su preocupación al respecto en declaraciones a la web italiana GPOne: “Si existe un brote de osteomielitis (infección del hueso por una bacteria) puede reproducirse pasado un tiempo. El hueso es una parte del cuerpo con poco riego sanguíneo y se corre el riesgo de que los antibióticos no hagan ningún efecto, sin importar la intensidad del tratamiento. Llegados a ese punto, hay que tener el valor para hacer todo lo posible e imaginable para darle a ese hueso la oportunidad de curarse definitivamente”.

En caso de que el tratamiento con antibióticos no termine con la infección, no se descarta la posibilidad de una cuarta intervención, y Costa va más allá.: “Se debería eliminar la placa, recurrir a una fijación por varillas externas y, si es necesario, cortar el húmero para limpiar definitivamente el área afectada por la infección. No pasa nada si el húmero es un poco más corto, no hay que caminar sobre él”.

Explica el galeno italiano que realizada esta intervención habría que “volver a recurrir a los antibióticos y utilizar una cámara hiperbárica, porque el oxigeno juega un papel determinante en estos casos. Hay que utilizar todo lo que la medicina pone en tus manos. Espero que Márquez se recupere pronto, estoy sufriendo mucho sabiendo lo que ocurre. Le tengo mucho cariño y no me resigno a que un piloto de este nivel no pueda volver a correr”, concluye.